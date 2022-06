Polizei fahndet mit Phantombild : Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin in Bornheim

Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin in Bornheim

Bornheim Im Februar wurde eine Bornheimer Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls. Ein falscher Wasserwerker und ein weiterer Täter entwendeten Schmuck aus ihrem Safe. Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem unechten Wasserwerker.

Am 17. Februar klingelte ein angeblicher Wasserwerker gegen 15 Uhr bei der 80-Jährigen. Er gab vor, dass er die Abwasserrohre im Badezimmer überprüfen müsse. Dadurch lenkte der Täter die Seniorin so lange ab, dass ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung betreten konnte. Dieser entwendete Schmuckstücke aus eine Safe. Den Diebstahl bemerkte die Bornheimerin allerdings erst am 21. April.