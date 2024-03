Debatte um Windräder in Bornheim FDP prüft Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister

Die Windradpläne der Bezirksregierung Köln für Bornheim sorgen weiterhin für Ärger – in diesem Fall zwischen der FDP und Bürgermeister Christoph Becker. „Wir prüfen derzeit, ob wir eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Becker in Gang setzen“, teilte FDP-Ratsmitglied Jörn Freynick in einer Pressemitteilung mit. Hintergrund ist das, was die Bezirksregierung für Bornheim plant.