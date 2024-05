Veranstaltung mit bekannter Karnevalsband Bornheim feiert das Grundgesetz und die Europäische Union

75 Jahre Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Am 24. Mai 1949 trat es in Kraft. Und das wird an diesem Samstag, 25. Mai, in Bornheim gefeiert – zusammen mit einer Nachfeier des 30. Geburtstags der Europäischen Union aus dem vergangenen Jahr. Der Vertrag von Maastricht zur Gründung des Staatenbunds trat am 1. November 1993 in Kraft.