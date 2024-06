Für rund 18 Millionen Euro Bau der neuen Rettungswache am Bornheimer Hellenkreuz startet

Binnen acht Minuten soll ein Rettungswagen in städtischen Gebieten beim Notsuchenden sein. Um diese Hilfsfrist auch angesichts steigender Einsatzzahlen erfüllen zu können und die rettungsdienstliche Versorgung in Alfter und Bornheim für die Zukunft zu verbessern, hat der Rhein-Sieg-Kreis am Mittwoch einen entscheidenden Schritt getan: Mit einem offiziellen Spatenstich hat der Bau der neuen Rettungswache am Bornheimer Hellenkreuz begonnen. Rund 18 Millionen Euro sind dafür im Kreishaushalt veranschlagt.