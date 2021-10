Heizungsanlage in Bornheim-Merten defekt : Rauch im Keller ruft Feuerwehr auf den Plan

Am späten Montagabend war die Feuerwehr in Bornheim-Merten im Einsatz. Foto: Ulrich Felsmann

Bornheim-Merten Am späten Montagabend war die Feuerwehr in Bornheim-Merten im Einsatz. In der Martinstraße war den Einsatzkräften ein Gasaustritt im Keller eines Wohnhauses gemeldet worden.



Die Feuerwehr musste am späten Montagabend zu einem Einsatz nach Bornheim-Merten ausrücken. Wie dem GA vor Ort mitgeteilt wurde, war den Einsatzkräften zunächst gegen 23.15 Uhr ein Gasaustritt in einem Wohnhaus in der Martinstraße gemeldet worden. In dem Gebäude stellten sie eine Verrauchung des Kellers fest.

Bei der Erkundung des Kellers fand die Feuerwehr eine defekte Gasheizung vor und sicherte diese im Anschluss. Danach musste sie keine weiteren Maßnahmen an der defekten Heizunganlage durchführen.

(ga)