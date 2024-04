Fördergelder Jeder Kirmesveranstalter erhält in Bornheim 500 Euro

Um die anstehenden Kosten für die Organisatoren ein wenig abzumildern, haben sich Stadt und Politik für obigen Zuschuss entschieden. Wer diesen als Veranstalter erhalten möchte, kann einen formlosen Antrag stellen, der Name und Anschrift, den Termin der Kirmes sowie Anschrift und Bankverbindung des Zahlungsempfängers enthalten muss. Nach der Veranstaltung muss der Antragsteller schriftlich bestätigen, dass die Förderung ausschließlich in Kirmesbelange geflossen ist. „Wir wollen das Verfahren für die Veranstalter möglichst einfach halten“, erklärte Wirtschaftsförderer Sebastian Römer. Die Summe von insgesamt 5500 Euro wird die Stadt 2024 aus dem Bereich Personalmanagement nehmen, wo der Betrag im aktuellen Jahresetat nicht gebraucht wird. Denselben Betrag wird der Verwaltungsbeamte für den nächsten Doppelhaushalt anmelden. In den Genuss kommen dann zum Beispiel Orte wie Hemmerich und Rösberg, in denen die Veranstaltung seit Jahren von privater Seite respektive vom Kirchenvorstand gestemmt wird. In Hersel ist dafür der vor Jahren eigens gegründete Kirmesverein zuständig. Beraten und unterstützen wird die Stadt in den nächsten Wochen und Monaten vor allem die Orte, in denen es keine entsprechenden Strukturen gibt.