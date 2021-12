Bürgermeister lässt sich boostern : Bornheim forciert die Impfkampagne

Bornheims Bürgermeister Christoph Becker bei der Boosterimpfung: Seinen dritten Piks holte er sich in der Impfstation im Suti-Center in Roisdorf. Foto: Stadt Bornheim

Bornheim Die Stadt Bornheim und Ärzte aus der Stadt forcieren die Impfkampagne. Bürgermeister Christoph Becker hat sich jetzt boostern lassen.

Die Impfung ist die stärkste Waffe im Kampf gegen das Coronavirus. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, hat sich Bornheims Bürgermeister Christoph Becker jetzt boostern lassen. Seinen dritten Piks holte er sich in der Impfstation im Suti-Center in Roisdorf, die die Stadt Bornheim in Zusammenarbeit mit der Bornheimer Praxis Dr. Lunow anbietet.

„In der aktuellen Situation heißt es, Impfen und Boostern, was das Zeug hält. Nur so bekommen wir die Pandemie in den Griff“, weiß Christoph Becker und bittet alle, die noch unentschlossen sind oder sich noch keinen Termin besorgt haben, sich impfen zu lassen.

Anmeldungen sind noch möglich

Die Impfstation im Suti-Center an der Schumacherstraße hat seit dem 1. Dezember rund 8000 Impfdosen verabreicht. Täglich können bis 500 Impfungen durchgeführt werden. Vorerst werden noch bis Ende Januar Termine vergeben. Derzeit sind für jeden Werktag noch Termine erhältlich. Anmeldungen für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen sind online unter covid-impfung-bornheim.de möglich.

„Bitte lassen Sie sich boostern“, appelliert Arzt Reinhold Lunow an alle, die sich die Auffrischungsimpfung noch nicht geholt haben. Die ist mittlerweile schon drei Monate nach der Zweitimpfung möglich, allerdings nur für Menschen ab 18 Jahren. „Die Boosterimpfung kann den symptomatischen Verlauf einer Infektion durch die Omikron-Variante um bis zu 80 Prozent vermindern“, erklärt Lunow. „Nutzen Sie die Angebote und tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass wir die Pandemie hoffentlich bald überwinden werden“, schließt sich der Bürgermeister dem Appell des Arztes an.

Termine auch in Merten

Auch das Hausarztzentrum Bornheim startet in Kooperation mit den Maltesern in Bornheim und der Stadt Bornheim am Samstag, 15. Januar, eine Impfaktion. Geimpft wird ab 8 Uhr im Mertener Schulzentrum, Beethovenstraße 57, mit den Impfstoffen Moderna und Biontech. Das Angebot richtet sich an Menschen ab 18 Jahren. Termine für Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung können unter www.hausarztzentrum-bornheim.de gebucht werden.