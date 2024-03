Erneuerbare Energien im Vorgebirge Bornheimer Initiative für mehr Windräder auf dem Ville-Rücken

Das Entsetzen in Bornheim über die Windradpläne der Bezirksregierung Köln ist groß. Stadtverwaltung, CDU, SPD, Grüne, FDP und der Landschafts-Schutzverein Vorgebirge kritisieren das, was Köln vorhat: in einem sogenannten Teil-Regionalplan keine Windradzonen in der Rheinebene zur Gesamtfläche für Windenergie in Bornheim anzurechnen und eine größere Konzentrationszone für derartige Anlagen auf dem Ville-Rücken auszuweisen. Also anders, als von der Stadt mit dem Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ festgelegt.