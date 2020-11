Siebenjähriger leicht verletzt : Frau fährt Grundschüler in Bornheim an und flieht

Frau fährt Grundschüler in Bornheim an und flieht

Ein Grundschüler ist bei einem Unfall in Bornheim leicht verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Malte Christians/Symbol/Archiv

Bornheim Bei einem Unfall in Bornheim ist am Dienstagmorgen ein Siebenjähriger leicht verletzt worden. Die Autofahrerin ist geflohen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In Bornheim-Hersel hat eine bislang unbekannte Frau einen Jungen bei einem Unfall am Dienstagmorgen angefahren. Der Siebenjährige wurde dabei leicht verletzt. Da die Frau Fahrerflucht begangen hat, bittet die Polizei um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilte, lief der Junge gegen 7.40 Uhr die Ursulinenstraße entlang zur Schule. Als er an der Einmündung am Straßenende die Rheinstraße überqueren wollte, sei er von einem in Richtung Bonn fahrenden Auto touchiert worden. Der Siebenjährige sei zu Fall gekommen und habe sich dabei leicht verletzt.