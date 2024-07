Zeugen gesucht Frau in Bornheim greift 67-Jährige mit Messer an

In Bornheim hat am Sonntag eine unbekannte Frau eine 67-Jährige mit einem Messer angegriffen und dabei leicht verletzt. Die Betroffene soll gegen 19.30 Uhr vor ihrem Haus in der Strombergstraße in Hemmerich gesessen haben, teilte die Polizei Bonn mit. Zu dieser Zeit ging eine weitere Frau die Straße entlang und soll unvermittelt mit einem Messer nach der 67-Jährigen gestochen haben.