Insolventer Betrieb Spargel Ritter : Sabine Ritter nun ebenfalls in Zwangshaft

Im Juli arbeiteten noch Helfer auf Ritters Feldern, hier am Uedorfer Weg in Bornheim. Foto: Sven Westbrock

Bornheim Sabine Ritter, die Frau des ehemaligen Spargelbauerns Claus Ritter, ist als Mitinhaberin des insolventen Betriebs aus Bornheim in Haft. Ihr Ehemann sitzt bereits seit August in der Kölner JVA.

Sabine Ritter, Frau des ehemaligen Bornheimer Spargelbauern Claus Ritter und Mitinhaberin des gemeinsamen Betriebs, befindet sich seit Montagmittag in Haft: Aufgrund eines Haftbefehls des Insolvenzgerichts Bonn vom 28. Oktober wurde sie von der zuständigen Gerichtsvollzieherin verhaftet, wie Amtsgerichtsdirektorin Birgit Niepmann am Montagabend bestätigte. Sie befindet sich ebenso wie ihr Mann in der Justizvollzugsanstalt Köln. Das Ehepaar sitzt in einer sogenannten Zwangshaft, weil es dem Insolvenzverwalter im Rahmen des Verfahrens Angaben verweigert hat. Die beiden sollen durch die Haft dazu gebracht werden, ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen.