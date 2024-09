Mehr Nachhaltigkeit statt reiner Profit Warum vier Unternehmen aus der Region eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt haben

Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Bornheim, der Alanus Hochschule Alfter, der Stadt Bornheim, des Bornheimer Unternehmerkreises sowie des Vereins Gemeinwohl-Ökonomie hat sich dieses Modell zu Herzen genommen und möchte mit dem Praxisseminar „Gemeinwohl-Ökonomie“ Unternehmen in der Region unterstützen. Zusammen mit Studierenden der Alanus Hochschule und Beratenden des Vereins Gemeinwohl-Ökonomie haben die vier Unternehmen ihren Betrieb in einem mehrere Monate währenden Prozess unter die Lupe genommen und ihre erste Gemeinwohl-Bilanz erstellt – mit einem erfreulichen Ergebnis: Das erhaltene Zertifikat bestätigt den Unternehmen ihren Einsatz fürs Gemeinwohl. „Es tut gut, den Weg, den man geht, so bestätigt zu bekommen“, sagte Willi Lenzen, Gesellschafter der Metallverarbeitungsfirma Summira, die energieschonende Technologie anschaffen will.