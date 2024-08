Kommunalwahl 2025 Weiterer Bewerber um das Bornheimer Bürgermeisteramt

Die Riege der Kandidatinnen und Kandidaten um das Bürgermeisteramt in Bornheim wird größer. Wie die Grünen am Dienstag mitteilten, haben sie am Montagabend einstimmig Parteisprecher Dirk Reder zu ihrem Kandidaten gewählt. Reder (Jahrgang 1965) ist seit 2013 Vorstandsmitglied der Bornheimer Grünen und seit 2016 Co-Sprecher des Vorstands.