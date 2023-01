Lebenserinnerungen : Warum Hans Grugel zu den ersten Flüchtlingen in Walberberg gehörte

Hans Grugel vor der ehemaligen Vikarie mit dem Koffer, in dem sich bei seiner Ankunft in Walberberg all seine Habseligkeiten befanden. In dem Jahrbuch zeigt er die Fotos zu seiner Erinnerung. Foto: Stefan Hermes

Bornheim-Walberberg Heute fliehen Menschen aus vielen Ländern auch nach Bornheim. Vor 78 Jahren war Hans Grugel einer der ersten Flüchtlinge in Walberberg. Das ist seine Geschichte.



Auch wenn der Duden „Heimat“ mehr oder weniger eindeutig als Land, Landesteil oder Ort beschreibt, „in dem man (geboren und) aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt“, verbindet jeder mit dem Begriff ein sehr spezielles Gefühl. Oftmals wird mit Heimat auch eine ganz bestimmte Atmosphäre, Umgebung und Zeit assoziiert – oder auch ganz bestimmte Menschen.

Worte dafür zu finden, warum sich Menschen irgendwo und mit irgendwem zu Hause fühlen, ist nicht immer leicht. Wie sehr man die Heimat schätzt, wird oftmals erst empfunden, wenn man sich von ihr entfernt und sich Gefühle von Heimweh oder Sehnsucht einstellen.

Wie Hans Grugel vor 78 Jahren nach Walberberg kam

All diesem widmet sich das Jahrbuch 2023 des Rhein-Sieg-Kreises unter dem Titel, „Zu Hause – der Rhein-Sieg-Kreis als alte und neue Heimat“. In dem großformatigen und reich bebilderten Werk finden sich Berichte von Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen mussten genauso, wie von denen, die aufgebrochen sind, um ihr Glück in einer neuen Heimat zu suchen. Einige von ihnen sind dort heimisch geworden, auch wenn ihre Wurzeln woanders liegen.

Dazu gehört auch Hans Grugel (82). Die Geschichte seiner Ankunft in Walberberg vor 78 Jahren ist im Kreis-Jahrbuch festgehalten. Und was ist für ihn Heimat? Im Gespräch mit dem GA umschreibt er Heimat als den Ort, wo er als Mensch wahr- und aufgenommen wurde. „Heimat ist für mich vor allem auch der Ort“, betont der pensionierte Oberstudienrat, „den man mitgestalten kann.“

Im Jahr 1945 Hans Grugel musste als Vierjähriger von einem Bauernhof in Damerau fliehen. Das heutige Dąbrówka liegt in der Koschneiderei (Kosznajderia), einem Landstrich südlich von Danzig, der bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs weitgehend von einer deutschsprachigen Bevölkerung bewohnt wurde. Anschaulich schildert Grugel im Jahrbuch seine Flucht aus Polen sowie seine Ankunft in Walberberg. „Bis auf ein paar Fotos und wichtige Dokumente, die wir in einem kleinen Koffer transportiert hatten, und das, was wir am Leibe trugen, hatten wir alles verloren.“

Der Großonkel in Walberberg

Als Glücksfall erwies sich für ihn, seine Mutter und die Großeltern, dass sein Großonkel Joseph Schwanitz bereits 1929 als Lehrer an die Volksschule nach Walberberg versetzt worden war. Der ebenfalls aus Damerau stammende Großonkel hatte als deutscher Beamter im damals eingerichteten polnischen Korridor keine Anstellung mehr bekommen.

So konnte Grugel mit seiner Mutter beim Großonkel in der Walberberger Vikarie (siehe Infokasten), dem ehemaligen Wohnhaus der Kapläne an der Kirchstraße (heute Walburgisstraße), ein Zimmer beziehen. Joseph Schwanitz sorgte auch dafür, dass drei Schwestern von Grugels Mutter sowie drei Brüder, die als Soldaten aus dem Krieg zurückkehrten, ebenfalls mit ihren Familien in Walberberg eine neue Heimat fanden.

„Wir waren damals die ersten Flüchtlinge, die in das Dorf kamen und wurden sehr wohlwollend empfangen und aufgenommen“, sagt Grugel. Damals sei Walberberg eine „Blase“ gewesen, in der man noch keine Fremden gekannt habe, erläutert er. Der familiäre Zusammenhalt und die Sehnsucht nach einem normalen Leben prägten die Anfangsjahre der Neuankömmlinge. Aus den Bewohnern der Kirchstraße 9 entwickelte sich schnell eine Gemeinschaft, „die das Leben arbeitsteilig in Angriff nahm, um kleine Freuden und Genüsse wieder zu erreichen.“

Vom Kartenspiel zum „Berjer Platt“

Lebendig beschreibt Grugel das Leben in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Bienenhonig wurde mit einer Zentrifuge auf dem Hausspeicher hergestellt, der selbstgebrannte „Schabau“ aus „Prumme“ wurde an den Samstagabenden getrunken, wenn sich Familie und Nachbarn zu Spieleabenden trafen. Die Neuankömmlinge und die Alteingesessenen brachten sich gegenseitig Spiele wie „Olsche basta“, „Hezzblättche“, „Sebbeschröm“ und „Mau Mau“ bei. Während sich für die Erwachsenen zunehmend verlässliche Alltagsriten bildeten, kamen sich die Kinder spielerisch näher. „Ich wurde sofort gut aufgenommen“, erinnert sich Grugel, „weil ich gut Fußball spielen konnte.“ Doch richtig integriert sei er erst gewesen, betont er, als er das „Berjer Platt“ sprechen konnte – „so, wie alle echten Walberberger auch“.

Im Vorwort des Jahrbuchs für 2023 schreibt Rhein-Sieg-Landrat Sebastian Schuster, dass das Thema der neuen und alten Heimat durch die aktuelle Situation angesichts des Krieges in der Ukraine, „eine Dimension trauriger Aktualität“ bekommen habe, die bei der Festlegung des Schwerpunktthemas für das Buch noch nicht absehbar gewesen sei.

„Erneut sind Menschen hierhin gekommen, die sich in ihrer alten Heimat nicht mehr sicher fühlen durften.“ Dieser Umstand habe viele alte Wunden wieder aufgerissen, so der Landrat. Mit den vielfältigen „Heimatgeschichten“ des aktuellen Jahrbuchs lädt er dazu ein, den Rhein-Sieg-Kreis aus dem Blick derer noch einmal neu kennenzulernen, für die er schon die alte oder auch eine neue Heimat geworden ist – oder vielleicht erst noch werden wird. Hans Grugel als Bornheim-Walberberg steht beispielhaft dafür.

Das Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises 2023 ist der Edition Blattwelt erschienen, ISBN: 978-3-936256-92-5. Es kostet 13,50 Euro und ist im Buchhandel erhältlich.