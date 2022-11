Arbeit des Bildhauers Walter Schoneweg : Kunstwerk bei Abrissarbeiten auf dem Herseler Friedhof zerstört

Bornheim-Hersel Der Künstler Walter Schoneweg ist heute weitgehend unbekannt. Dabei sind seine Werke an vielen Stellen zu sehen. Nur nicht mehr auf dem Herseler Friedhof.

Walter Schoneweg hat ein umfangreiches Werk geschaffen

Der Name Walter Schoneweg ist heutzutage wohl nicht mehr vielen Menschen in Bornheim und der Region geläufig. Seine Kunst ist aber noch an vielen Orten präsent. Er gestaltete unter anderem Altar, Taufstein, Kreuze und Kanzel der Versöhnungskirche an der Königstraße sowie Altar und Kanzel der Hemmericher Markuskirche. Für Widdig und Roisdorf entwarf er die Kriegerdenkmäler, auch gestaltete er Kunst am Bau für die Grundschulen in Hersel und Roisdorf. Schoneweg entwarf ebenso zahlreiche Zeichnungen, Plaketten, Medaillen, Reliefs, Portraits, Büsten, Plastiken und Statuen. Seine Werke finden sich nicht nur im Vorgebirge, sondern unter anderem in Bonn, Köln oder Dortmund. Das Fresko an der Wand in der Friedhofskapelle in Bornheim ist ebenso ein echter Schoneweg wie es der „Auferstehungsengel“ in der Herseler Trauerhalle war.