Einsatz am Sonntagabend : Mann in Bornheim-Hersel greift Ehefrau körperlich an

Mann in Bornheim-Hersel greift Ehefrau körperlich an

Einsatz am Sonntagabend

In Bornheim-Hersel soll ein Mann seine Ehefrau körperlich angegriffen haben. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Hersel In Bornheim-Hersel soll am Sonntagabend ein Mann seine Ehefrau körperlich angegriffen haben. Die Polizei verwies ihn der Wohnung und sprach ein zehntägiges Rückkehrverbot aus.

Die Polizei war am Sonntagabend in Bornheim-Hersel im Einsatz, da ein Mann seine Ehefrau körperlich angegriffen haben soll. Wie die Polizei am Montagmorgen erläuterte, leiteten die Einsatzkräfte gegen den Mann ein Ermitllungsverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung ein.