Einsatz am Herseler Werth Rettungskräfte finden nach etwa einer Stunde Vater und Kind

Update | Bornheim-Hersel · Am Herseler Werth in Bornheim lief am Montagnachmittag ein Großeinsatz. Am dortigen Rheinufer wurde nach einem Kind und dessen Vater gesucht. Die Vermissten wurden am frühen Abend gefunden, reanimiert und ins Krankenhaus gebracht.

29.05.2023, 18:44 Uhr

Rettungskräfte sind am Herseler Werth im Einsatz. Foto: Axel Vogel





Zahlreiche Rettungskräfte waren am Montagnachmittag am Herseler Werth im Einsatz. Am dortigen Rheinufer wurde nach einem sieben Jahre alten Kind und dessen Vater gesucht, teilte Peter Kern, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr, mit. Die beiden waren vermisst worden. Laut dem Pressesprecher der Feuerwehr Bornheim, René Heimann, seien zwei Kinder, die mit ihren Eltern beim Grillen waren, in den Rhein gegangen. Da beide nicht schwimmen konnten, habe die Strömung sie mitgerissen. Daraufhin sei der Vater den Kindern hinterhergesprungen, um sie zu retten. Auch er konnte laut Feuerwehr nicht schwimmen, wurde von der Strömung mitgerissen und geriet in Not. Eines der Kinder gelangte schließlich eigenständig ans Ufer und war damit außer Gefahr. Wie Heimann weiter mitteilt, wurde das siebenjährige Kind nach etwa einer Stunde von den Rettungskräften im Rhein gefunden. Es wurde reanimiert und zunächst ans Ufer und dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Etwa weitere 30 Minuten später sei auch der Vater des Kindes im Rhein gefunden worden. Auch dieser musste reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Aktuell sei der Gesundheitszustand von Vater und Sohn noch unklar. Neben dem DRK und der DLRG, die mit Booten, Tauchern und Rettungsschwimmern im Einsatz waren, wurde das Gebiet rund um die Rheininsel bei Bornheim-Hersel auch aus der Luft von zwei Hubschraubern überflogen und abgesucht. Zudem waren die Feuerwehren Bornheim und Bonn, der Rettungsdienst, die Polizei und Notfallseelsorger vor Ort. Rund 170 Such- und Rettungskräfte waren im Einsatz. Weitere Berichterstattung folgt.

