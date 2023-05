Einsatz am Herseler Werth Rettungskräfte suchen am Rheinufer nach Kind

Bornheim-Hersel · Am Herseler Werth im Bornheim läuft am Montagnachmittag ein Großeinsatz mit zahlreichen Rettungskräften. Am dortigen Rheinufer wird nach einem Kind gesucht. Auch Hubschrauber sind im Einsatz.

29.05.2023, 17:07 Uhr

Rettungskräfte sind am Herseler Werth im Einsatz. Foto: Axel Vogel





Zahlreiche Rettungskräfte sind am Montagnachmittag am Herseler Werth im Einsatz. Am dortigen Rheinufer wird nach ersten Informationen nach einem drei bis vier Jahre alten Kind gesucht. Neben dem DRK und der DLRG, die mit Booten, Tauchern und Rettungsschwimmern im Einsatz sind, wird das Gebiet rund um die Rheininsel bei Bornheim-Hersel auch aus der Luft von zwei Hubschraubern überflogen und abgesucht. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)