Einsatz am Herseler Werth Rettungskräfte suchen am Rheinufer nach Vater und Kind

Update | Bornheim-Hersel · Am Herseler Werth im Bornheim läuft am Montagnachmittag ein Großeinsatz. Am dortigen Rheinufer wird nach einem Kind und dessen Vater gesucht. Auch Hubschrauber sind im Einsatz.

29.05.2023, 17:53 Uhr

Rettungskräfte sind am Herseler Werth im Einsatz. Foto: Axel Vogel





Zahlreiche Rettungskräfte sind am Montagnachmittag am Herseler Werth im Einsatz. Am dortigen Rheinufer wird nach einem zehn Jahre alten Kind sowie dessen Vater gesucht, teilte Peter Kern, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr, mit. Die beiden waren vermisst worden. Neben dem DRK und der DLRG, die mit Booten, Tauchern und Rettungsschwimmern im Einsatz sind, wird das Gebiet rund um die Rheininsel bei Bornheim-Hersel auch aus der Luft von zwei Hubschraubern überflogen und abgesucht. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)