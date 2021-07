Folgen des Hochwassers : Bedrohliche Risse am Bornheimer Rheinufer

Betreten verboten: Am Rheinuferweg in Hersel ist der Hang an zwei Stellen abgerutscht. Foto: Christoph Meurer

Bornheim Auch in Bornheim geht das Hochwasser zurück. Allerdings schwebt weiterhin eine Gefahr über den Rheinorten, die durch das Unwetter wieder in den Fokus gerückt ist.

In Widdig erinnert der Rheinuferweg an einen vernarbten Körper. An unzähligen Stellen und bereits unzählige Male ist der Asphalt notdürftig geflickt worden. In den kommenden Tagen müssen nun die nächsten „Wunden“ versorgt werden. Widdigs Ortsvorsteher Christoph Kany weist auf zwei frische Risse in der Straße hin, die auf dem Bornheimer Hochufer liegt.