Mühlenbach in Bornheim-Brenig Müssen Teile eines Wohnhauses für den Hochwasserschutz abgerissen werden?

Wer durch das große Tor geht, steht in einem gemütlichen Innenhof. Rechts befinden sich die Wohnräume von Familie Schmitz, auf der linken Hofseite stehen Schuppen und andere kleinere Gebäude. Dazwischen lässt es sich an einem lauen Sommerabend sicher gut aushalten. Allerdings machen sich Andrea und Marcus Schmitz Sorgen, ob das alles so bleiben kann. Im schlimmsten Fall könnte es dazu kommen, dass sie den gesamten linken Bereich ihres Heims abreißen müssen – aus Hochwasserschutzgründen.