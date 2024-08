Traditionslokal steht zum Verkauf Die Kaiserhalle in Bornheim schließt ihre Türen

Vor der Kaiserhalle stehen am Freitagabend zwei Männer, die sich zum Einläuten des Wochenendes ein Bierchen genehmigen wollten, vor verschlossener Tür. Doch aus diesem Plan wird nichts. Denn die Eingangstür des traditionsreichen Brauhauses an der Königstraße mitten in Bornheim bleibt auch in den nächsten Tagen und Wochen, wenn nicht Monaten, zugesperrt.