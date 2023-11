Brandschutz im Vorgebirge Bornheim kann weiterhin voll auf seine Freiwillige Feuerwehr setzen

Die Sanierungen an den Gerätehäusern in Sechtem, Brenig, Roisdorf und Waldorf wurden bereits abgeschlossen oder befinden sich laut Stadt in der Umsetzung. So wurden in Sechtem neue Duschen eingebaut, und der Standort in Brenig wurde um einen Carport erweitert. Aktuell wird am Feuerwehrhaus an der Roisdorfer Siegesstraße gearbeitet. Das Gerätehaus erhält nach Angaben der Stadt unter anderem einen zusätzlichen Umkleideraum und einen Schulungsraum. Sind die Arbeiten in Roisdorf abgeschlossen ist, stehen die Sanierung des Bestandsgebäudes sowie ein Anbau für die Löschgruppe Waldorf an.