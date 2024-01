Jugendschutz im Vorgebirge Stadt Bornheim geht gegen Alkoholkonsum von Jugendlichen an Karneval vor

Während Ordnungsamt und Polizei an den tollen Tagen vor allem auf die Einhaltung des Jugendschutzes und die Sicherheit achten, ist die Jugendarbeit für Prävention und Unterstützung am Rand der Züge zuständig. Die Teams, deren Mitglieder an grünen Jacken zu erkennen sind, sind dort vor Ort, wo die Stadt viele Jugendliche erwartet: bei den Zügen in Sechtem am Samstag, 3. Februar, in Roisdorf und Kardorf an Weiberfastnacht, 8. Februar, sowie in Waldorf am Karnevalssamstag, 10. Februar.