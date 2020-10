Corona im Bornheimer Wohnstift Beethoven : Komplette Senioreneinrichtung unter Quarantäne

Bornheim Aufgrund hoher Infektionszahlen hat der Rhein-Sieg-Kreis das gesamte Bornheimer Wohnstift Beethoven unter Quarantäne gestellt. Das hat allerdings Kritik hervorgerufen.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises hat alle Bewohnerinnen und Bewohner des Bornheimer Wohnstifts Beethoven unter Quarantäne gestellt. Kreissprecherin Rita Lorenz bestätigte das auf Anfrage des General-Anzeigers am Freitag. Ihren Angaben nach handelt es sich um 300 Personen. Darunter befänden sich auch Mitarbeiter des Wohnstifts, so Lorenz.

Anlass dafür ist ein größerer Corona-Ausbruch in der Senioreneinrichtung. Laut Lorenz gab es – Stand Freitagmorgen – 40 positiv getestete Personen: 24 Bewohner und 16 Angestellte. Noch am Freitag sollte eine zweite Abstrichrunde aller Bewohnerinnen und Bewohner erfolgen, so Lorenz, am Montag werde erneut das Personal abgestrichen.