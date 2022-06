Diebstahl an der A555 in Bornheim : Kreuz entwendet, das an den ersten Autobahnunfall in Deutschland erinnert

Kreuz entwendet, das an den ersten Autobahnunfall in Deutschland erinnert

Diebstahl an der A555 in Bornheim

Bornheim-Uedorf Unbekannte Täter haben in Bornheim-Uedorf ein großes und schweres Marmorkreuz gestohlen. Das sogenannten „Unglückskreuz“ hat eine historische Bedeutung, die weit über Bornheim hinaus geht.

Bislang unbekannte Täter haben im Bornheimer Stadtteil Uedorf ein historisches Wegekreuz gestohlen. Wie die Stadt Bornheim am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat bereits Ende Mai. Bei dem Kreuz handelt es sich um das sogenannte Unglückskreuz. Standort ist ein Wirtschaftsweg unterhalb der A 555 in Richtung Wasserwerk. Es wurde laut Stadt gewaltsam vom Sockel abgetrennt und dann gestohlen.

Das Kreuz hat eine historische Bedeutung. Nach Angaben der Stadt wurde es 1935 zur Erinnerung an den ersten tödlichen Verkehrsunfall auf einer deutschen Autobahn errichtet. Dieser ereignete sich am 11. Juni 1934 in Höhe Uedorf auf der heutigen A 555. Ein mit Papierrollen schwer beladener Laster krachte damals auf der Autostraße plötzlich gegen das Brückengeländer aus Eisenbeton, die beiden Lastwagenfahrer aus dem badischen Villingen kamen dabei ums Leben Die Straße war erst knapp zwei Jahre zuvor, am 6. August 1932 durch den damaligen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer eingeweiht worden. Formal galt sie zu der Zeit als „Kraftwagenstraße“.