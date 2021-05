Mahnmal gegen Rassismus : Bornheimer Künstlerin erschafft lebensgroße Figur von George Floyd

Bornheim Vor genau einem Jahr wurde George Floyd von einem weißen Polizisten getötet. Die Bornheimer Künstlerin Jana Merkens hat zum Jahrestag ein beeindruckendes Werk als Mahnmal gegen Rassismus geschaffen.

Lebensgroß und lebensecht steht er da. Mit grauer Kappe und grauer Jogginghose, weißen Schuhen und einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Schriftzug. „Racism stole my last breath“ („Rassismus hat meinen letzten Atemzug gestohlen“) steht auf dem Kleidungsstück und: „#Black Lives Matter“ („Schwarze Leben zählen“). Dieser Spruch ist mittlerweile untrennbar mit George Floyd verbunden.

Vor genau einem Jahr, am 25. Mai 2020, wurde der Afroamerikaner vom weißen Polizeibeamten Derek Chauvin getötet, indem dieser mehr als neun Minuten auf Floyds Hals kniete und ihm trotz flehender Bitten die Atemluft abdrückte. Drei weitere anwesende Polizisten schritten nicht ein. Ein Video der Tat löste weltweit Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus aus – in den USA teils so gewalttätig, dass weitere Menschen starben.