Idee des Ortsvorstehers : Leerstehendes Restaurant in Kardorf soll Dorfsaal werden

Bornheim-Kardorf Die Kardorfer Traditionsgaststätte „Zum Sängerheim“ ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Da kam Ortsvorsteher Gottfried Düx auf eine Idee.

Die Corona-Krise hat auch vor der Gaststätte „Zum Sängerheim“ an der Ecke Travenstraße/Sankt-Josefs-Weg nicht haltgemacht. Im Januar hatte das Traditionshaus im Bornheimer Stadtteil Kardorf seine Pforten geschlossen. Erst vor wenigen Jahren waren die stilvollen Räume mit einem gehobenen Ambiente renoviert worden. Doch soll das Aus am Jahresanfang nicht das endgültige Ende der Räumlichkeiten gewesen sein.

Eine Art Testbetrieb

Düx wandte sich an Peter Nettekoven, den Besitzer des Gebäudes, in dem sich neben der Gaststätte auch Wohnungen befinden. Düx und Nettekoven kamen überein. In einer Art Testphase soll die Gaststätte zunächst zeitlich befristet als Veranstaltungsraum zur Verfügung stehen.

Das Sängerheim-Gebäude ist laut Nettekoven etwas mehr als 20 Jahre alt. Zuvor stand an der Stelle ein Fachwerkhaus, in dem es bereits eine Gaststätte gegeben hatte. Die aktuellen Räumlichkeiten seien in einem guten Zustand, so Nettekoven. „Es wäre doch schade um sie“, sagt er.