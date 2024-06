Zeugen gesucht Lieferwagen stößt bei Bornheim mit Lkw zusammen

Auf der L190 in Bornheim-Sechtem ist am Freitag ein Lieferwagen mit einem weiteren Auto auf der Gegenspur zusammengestoßen und davon gefahren. Gegen 14.40 Uhr soll ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der L190 aus Richtung Urfelder Straße in Richtung Eichholzweg unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei mit. Der Fahrer eines Lieferwagens, der in die selbe Richtung unterwegs war, soll dann im Bereich einer Linkskurve, trotz eines bestehenden Überholverbots, versucht haben, den Lkw zu überholen.