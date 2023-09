Tipp für das Wochenende Das bietet „Bornheim Live“ im Bornheimer Zentrum

Zur Eröffnung am Samstag, 2. September, spielen ab 17 Uhr die Bands „Sir Williams“ und „HeyHelene“ auf der Bühne auf dem Peter-Fryns-Platz. Als künstlerischer Abschluss wird am Sonntag, 3. September, um 18 Uhr die Band „Queen May Rock“ auftreten. Vorab stellen sich nach Angaben des Gewerbevereins örtliche Vereine auf der Bühne vor.