Freier Eintritt, mehr Rabatt beim Einkauf Das tut Bornheim für seine ehrenamtlich Engagierten

Personen, die sich in Bornheim ehrenamtlich engagieren, sollen eine besondere Wertschätzung erfahren. Breit gefächert ist das bürgerschaftliche Engagement, bei dem sich Frauen und Männer in Vereinen, Kirchen, im Sport oder in Initiativen im gesamten Stadtgebiet für die Allgemeinheit einsetzen. Um Ehrenamtlern auf die eine oder andere Weise zu danken, hat die Vorgebirgsstadt in den vergangenen Jahren unterschiedliche Auszeichnungen auf den Weg gebracht.