Polizei ermittelt Mann bei Streit in Bornheim schwer verletzt

Ein 35-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend zwischen mehreren Personen in Bornheim schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.20 Uhr im Gewerbegebiet zwischen Roisdorf und Hersel an der Kreuzung zwischen Roisdorfer Straße und Alexander-Bell-Straße.