22-Jähriger war polizeibekannt : Mann raubt 15-Jährige in Bornheim aus

Bornheim-Hersel In Bornheim hat am Dienstag ein 22-Jähriger eine 15 Jahre alte Schülerin ausgeraubt. Bald darauf fiel der Mann erneut auf, als er eine 13-Jährige belästigte.

In Bornheim-Hersel hat am Dienstag ein Mann eine 15-jährige Jugendliche ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, soll der 22 Jahre alte Mann die Jugendliche gegen sieben Uhr im Bereich der Bahnhaltestelle in Hersel angesprochen und nach Drogen und Zigaretten gefragt haben. Dann soll der Mann der 15-Jährigen an den Hals gefasst und an ihrer Kette gerissen haben. Daraufhin soll er die Brille des Mädchens an sich genommen haben und in Richtung Rheinstraße gegangen sein.