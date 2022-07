Fahrzeuge in Flammen : Ermittlungen nach Brand im Bornheimer Gewerbegebiet aufgenommen

Fahrzeuge in Flammen

In Bornheim sind am Mittwoch zwei Lkw ausgebrannt. Foto: Axel Vogel

Update Bornheim-Roisdorf Im Gewerbegebiet in Bornheim haben am Mittwoch mehrere Lkw und weitere Fahrzeuge gebrannt. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften vor Ort. Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Bonner Polizei hat ihren Ermittlungen zur Ursache des Brandes am Mittwochabend auf dem Gelände einer Spedition im Roisdorfer Gewerbegebiet aufgenommen. Bislang habe man "keine Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung der Fahrzeuge“, so Polizeisprecher Michael Beyer auf Anfrage.

Einsatzende für die Feuerwehr war laut deren Pressesprecher Ulrich Breuer am Mittwochabend gegen 23 Uhr, knapp 50 Wehrleute waren im Einsatz. Eine Spezialfirma aus Euskirchen habe nach Aussage von Breuer noch den Kanal gereinigt, in den Löschwasser und ausgelaufene Betriebsmittel geflossen waren.

Laut eines Mitglieds der Geschäftsführung der Spedition, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist der Schaden nach dem Brand groß: Vor Ort geht man von rund 500.000 Euro aus. "Ein Fahrer hat den LKW noch zügig verlassen und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können“, so das Mitglied der Geschäftsführung. Auch könne der Betrieb auf dem Speditionsgelände nach dem Brand „normal weiterlaufen“.