40 Kräfte im Einsatz : Mehrere Fahrzeuge brennen im Bornheimer Gewerbegebiet aus

In Bornheim sind am Mittwoch zwei Lkw ausgebrannt. Foto: Axel Vogel

Update Bornheim-Roisdorf Im Gewerbegebiet in Bornheim haben am Mittwoch mehrere Lkw und weitere Fahrzeuge gebrannt. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften vor Ort. Auch die untere Wasserbehörde wurde alarmiert.

Am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr haben auf dem Parkplatz einer Spedition im Gewerbegebiet in Bornheim-Roisdorf zwei Lkw, eine Zugmaschine, ein Auto und ein Auflader gebrannt. Wie Wolfgang Breuer, Sprecher der Feuerwehr Bornheim, mitteilte, waren die Fahrzeuge aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geraten.