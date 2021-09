Polizei ermittelt : 80-Jährige stirbt bei Unfall in Bornheim-Merten

Merten Bei einem Unfall in Bornheim-Merten ist am Sonntagnachmittag eine 80-jährige Frau tödlich verletzt worden. Der Unfallhergang ist noch unklar.

Notarzt, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem tödlichen Unfall in Bornheim-Merten ausgerückt. Eine 80-jährige Frau ist bei einem Unfall auf der Bonn-Brühler-Straße an der Kreuzung zum Holzweg in Richtung Walberberg tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei auf GA-Anfrage mit. Informationen zu den Beteiligten sowie zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an.