Fahrzeug sichergestellt : 86-Jährige stirbt bei Unfall in Bornheim-Merten

Update Merten Bei einem Unfall in Bornheim-Merten ist am Sonntagnachmittag eine 86-jährige Frau tödlich verletzt worden. Die Frau soll unvermittelt auf die Straße getreten sein.

Notarzt, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem tödlichen Unfall in Bornheim-Merten ausgerückt. Eine 86-jährige Frau ist bei einem Unfall auf der Bonn-Brühler-Straße an der Kreuzung zum Holzweg in Richtung Walberberg tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei auf GA-Anfrage mit.