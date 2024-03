Familie aus Bornheim-Merten Stammzellspender für Baby Leonhard gesucht

Die Online-Registrierungsaktion

Mehr als 440 Personen (Stand Freitagvormittag) haben sich bei der Online-Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) für Baby Leonhard unter www.dkms.de/leonhard bereits als potenzielle Stammzellspender eingetragen. Gesunde Menschen im Alter zwischen 17 und 55 Jahren können sich auf der Internetseite in wenigen Schritten anmelden und erhalten ein Registrierungsset nach Hause geschickt. Wie Janet Mulappancharil von der DKMS erläutert, sind darin drei Wattestäbchen enthalten, mit denen man einen Abstrich macht, indem man eine Minute lang an der Wangeninnenseite entlang rubbelt. Die Proben werden an die DKMS zurückgesandt, Umschlag und Rückporto sind beigefügt. Die Auswertung in einem Labor dauere etwa drei Wochen. Sollte man als Spender für Baby Leonhard oder eine andere erkrankte Person infrage kommen, werde man kontaktiert.

In 90 Prozent der Fälle erfolgt die Stammzellentnahme laut DKMS peripher. Das bedeutet, es werden bei einem ambulanten Termin Stammzellen über ein spezielles Verfahren (Apherese) aus dem Blut gewonnen. Hierzu wird ein venöser Zugang in beide Armvenen gelegt, ähnlich der Blutspende. In etwa zehn Prozent der Fälle erfolge eine Entnahme unter Vollnarkose.

In der DKMS sind mehr als zwölf Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender registriert. hes