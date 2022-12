Keine Verletzten : Baum stürzt bei Merten auf Auto

Merten Ein Baum, der auf die L 183 in Merten gestürzt war, und dabei ein Auto beschädigt hatte, beschäftigte heute Vormittag gegen 10.30 Uhr die Bornheimer Feuerwehr.

Auf der L183 ist am Samstagvormittag ein ungefähr zehn Meter hoher Baum auf ein Auto gestürzt. Die Einsatzstelle lag nahe des Kreisels am Einkaufszentrums in Merten. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Wolfgang Müller mitteilte, war der Baum ohnehin morsch und wahrscheinlich durch die derzeit verstärkt auftretenden Windböen umgeweht worden.