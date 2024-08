Bauprojekt in Bornheim Häuserbau im Neubaugebiet „Mertener Mühle“ startet

Bornheim-Merten · Zwei Investoren bieten die ersten Doppelhaushälften im Mertener Baugebiet Me 16 zwischen L 183 und Offenbachstraße zum Kauf an. Der Andrang an potenziellen Käufern hält sich aber offenbar in Grenzen.

16.08.2024 , 14:42 Uhr

Baustart: An der Gustav-Mahler-Straße will der Projektentwickler EHP in Kürze den offiziellen Spatenstich für die ersten Doppelhaushälften machen. Foto: Antje Jagodzinski

Von Antje Jagodzinski Redakteurin Vorgebirge