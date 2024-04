Großeinsatz der Bornheimer Feuerwehr Anbau von Sportlerheim des SSV Merten gerät in Brand

Als die Rettungskräfte am Brandort eintrafen, stand der Anbau des Vereinsheim linksseitig bereits in Vollbrand und ein Übertreten des Feuers auf das Sportlerheim drohte, teilt Wehrleiter Wolfgang Breuer mit. Um dies zu verhindern sicherten 64 Feuerwehrleute das Sportheim ab und leiteten umgehend Löscharbeiten am Anbau ein.