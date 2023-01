Polizei ermittelt in Bornheim-Merten : Frau soll versucht haben, Kinder zum Mitgehen zu überreden

Eine Fremde soll in Merten mindestens ein Kind angesprochen haben, um es zum Mitgehen zu überreden. Nun ermittelt die Polizei. Foto: Axel Vogel

Bornheim-Merten Unruhe und Besorgnis in Bornheim-Merten: Eine Frau soll Kinder angesprochen und versucht haben, sie zum Mitgehen zu überreden. Nun ermittelt die Polizei. Das ist bislang bekannt.

Nicht nur unter Eltern im Bornheimer Stadtteil Merten dürften sich Unruhe und Besorgnis ausbreiten. Schließlich macht im sozialen Netzwerk Facebook eine Meldung die Runde, dass eine bislang unbekannte Frau zwei Kinder auf dem Schulweg angesprochen haben soll. Der Mitteilung zufolge, die von der Martinus-Grundschule stammen soll, soll die Frau den Kindern Süßigkeiten angeboten und dann versucht haben, sie zum Mitkommen zu bewegen – was beide Kinder aber nicht getan hätten. Vielmehr hätten die Kinder Lehrer und Eltern informiert. Auch die Polizei sei eingeschaltet worden, heißt es weiter.

Zwar war die Leitung der Mertener Grundschule am Mittwoch nicht zu erreichen, allerdings bestätigte Polizeisprecher Michael Beyer grundsätzlich den Inhalt der Mitteilung – wobei man aber nur von einem Fall Kenntnis habe, wie er sagte. „Wir nehmen das ernst“, betonte Beyer auf Anfrage des General-Anzeigers. Die Polizei habe sowohl mit der Schulleitung als auch mit der Mutter eines Kindes gesprochen. Das Kind solle auch noch angehört werden.

Weitere mögliche Fälle in Merten konnte die Polizei noch nicht bestätigen

Besagter Vorfall soll sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf dem Weg von der Schule an der Beethovenstraße ereignet haben. Eine unbekannte Frau habe einem Kind Süßigkeiten angeboten und habe es überreden wollen, mit ihr zu kommen. Dass das Kind das nicht getan und vielmehr Lehrer und Eltern verständigt habe, sei genau das richtige Verhalten gewesen, so Beyer weiter.

Gehört habe die Polizei, dass sich am vergangenen Freitag ähnliche Vorfälle in Merten ereignet haben sollen. Das habe man aber noch nicht verifizieren können, so Beyer. Das Kind, in dessen Fall die Polizei ermittelt, hat die Frau laut Beyer als braunhaarig und schlank beschrieben. Sie soll einen dunklen Mantel getragen haben.

Nun sind die Ermittlungen angelaufen. Am Mittwoch war unter anderem der Bezirksbeamte Matthias Hartmann vor Ort, um Kontakte zu knüpfen und mögliche Zeugen ausfindig zu machen. Laut Beyer sollen auch Flugblätter mit Verhaltenstipps für solche Fälle verteilt werden. Wenn ein Kind berichtet, dass es von einer fremden Person angesprochen oder gar bedrängt wurde, sollten Eltern nach Ratschlag der Polizei ihrem Kind Sicherheit vermitteln und es loben, dass es sich offenbart hat.

Diese Tipps hat die Polizei für Eltern und Kinder

Zur Prävention rät die Polizei unter anderem, dass der Name des Kindes auf der Kleidung oder dem Schulranzen nicht sichtbar angebracht wird. Sonst hätten Fremde durch das Lesen und Verwenden des Namens die Möglichkeit, eine scheinbare Vertraulichkeit herzustellen. Kinder sollen nach Möglichkeit in Gruppen zur Schule oder zum Spielplatz gehen. Auch ist es laut Polizei sinnvoll, sich nach sogenannten Rettungsinseln umzuschauen, etwa Geschäfte oder Praxen, in denen das Kind das Personal ansprechen könnte.

„Kinder müssen lernen, Distanz zu Fahrzeugen zu halten, wenn sie angesprochen werden“, heißt es in besagtem Flugblatt weiter. Eltern sollten ihrem Kind erklären, dass es auf Zuruf von Fremden nicht hören müsse, und dass es nicht unhöflich sei, wenn es einfach weitergeht. Auch sollten sich Kinder nicht scheuen, andere Erwachsene anzusprechen, um Hilfe zu bitten oder laut um Hilfe zu schreien. Werde ein Kind durch eine Person bedrängt, solle es sofort weglaufen und laut schreien, steht in dem Flugblatt weiter.