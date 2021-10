Neubau in Merten : Bornheimer Grüne wollen Gesamtschule aus Holz

In der Nähe der Stadtbahn und deren Haltestelle soll in Merten der Neubau für die Gesamtschule entstehen. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim-Merten. Der Neubau der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Merten ist beschlossene Sache. Die Grünen wollen an dem Projekt nun einen Grundschatzbeschluss der Stadt umsetzen.

„Wäre Beton ein Staat, stünde er bei der CO 2 -Emission weltweit auf Platz vier“, sagt Grünen-Mitglied Arnd Kuhn. Die Herstellung von Beton verbrauche extrem viel Energie. Der stadtentwicklungspolitische Sprecher der Grünen, Berthold Rothe, favorisiert deshalb Holz als Alternative: „Holz ist auch für größere Bauvorhaben ein bewährter Baustoff. Es ist als nachwachsender Rohstoff CO 2 -neutral und bindet sogar noch CO 2 .“ Darüber hinaus ist Rothe überzeugt, dass ein Holzbau auf lange Sicht für die Stadt wirtschaftlicher als ein konventioneller Bau sein wird.

Mehr als 50 Millionen Euro Kosten

Der Bornheimer Haupt- und Finanzausschuss wird sich in einer seiner nächsten Sitzungen mit dem Vorstoß der Grünen beschäftigen. Wie berichtet, soll die Gesamtschule in der Nähe der Mertener Stadtbahnhaltestelle einen Neubau plus Dreifachsporthalle erhalten. Die Stadt geht aktuell von Kosten in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro dafür aus.