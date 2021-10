Bornheim-Merten : Kritik der CDU an Schulplänen der Grünen

Kritik der CDU an Schulplänen der Grünen

In diesem Bereich soll der Neubau der Gesamtschule in Merten entstehen. Archivfoto: Kehrein Foto: Matthias Kehrein

Bornheim-Merten Obgleich die CDU den Plänen der Grünen für den Neubau der Gesamtschule in Merten etwas abgewinnen kann, übt sie Kritik daran. Das hat einen bestimmten Grund.

Die Bornheimer CDU kritisiert den jüngsten Vorstoß der Grünen zum Neubau der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Merten. Wie berichtet, sprechen sich die Grünen aus Gründen des Klimaschutzes für einen Neubau aus Holz aus – für das, so die CDU, zum Teil Lieferengpässe bestünden und dessen Preise stark gestiegen seien.

Dass die Planung eines Neubaugebietes mit Schulgebäude nicht über Nacht erfolge, sei ebenso unbestritten wie das Bekenntnis der Stadt zur Klimaneutralität, so die CDU in einer Mitteilung. Dass jedoch in das laufende Bauplanungsverfahren eingegriffen werden solle, sei vor dem Hintergrund einer geplanten Fertigstellung im Jahr 2026 und der ohnehin bereits hohen Kosten zumindest auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar, heißt es von der Union auch mit Blick auf weitere Forderungen der Grünen zum klimaschonenden Bau der Schule.