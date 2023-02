Geldautomat in Bornheim-Merten gesprengt : Maskierte Täter verwüsten Eingangsbereich der Kreissparkasse

Update Bornheim-Merten Maskierte Täter haben am Donnerstagmorgen einen Geldautomaten der Kreissparkasse gesprengt. Die Wohnungen über der betroffenen Bankfiliale mussten evakuiert werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht zum Donnerstag gegen 2 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Beethovenstraße in Bornheim-Merten einen Geldautomaten der Kreissparkasse gesprengt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde dabei der Eingangsbereich der Filiale zerstört.