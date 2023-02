Geldautomat in Bornheim-Merten gesprengt : Maskierte Täter verwüsten Eingangsbereich der Kreissparkasse

Geldautomat in Bornheim-Merten gesprengt

Bornheim-Merten Am Donnerstagmorgen haben maskierte Täter einen Geldautomaten der Kreissparkasse gesprengt. Die Explosion hat eine große Verwüstung im Eingangsbereich der Filiale angerichtet.

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 2 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Beethovenstraße in Bornheim-Merten einen Geldautomaten der Kreissparkasse gesprengt. Dabei wurde der Eingangsbereich der Filiale zerstört. Anwohner, die durch den Lärm geweckt wurden, berichteten, dass sie ein Fluchtauto mit maskierten Tätern gesehen hatten. Nach GA-Informationen sollen die bislang unbekannten Täter wenig Beute gemacht haben.