Unfall oder Körperverletzung? Polizei sucht Zeugen nach Beinbruch eines 26-Jährigen

Zwei Zeugen sollen den Mann am Abend des 13. Januar nach Hause gefahren haben. Der 26-Jährige habe sich nach Angaben der Polizei gegen 20.20 Uhr an der Martinstraße auf den Heimweg gemacht. Ein Mann und eine Frau hätten ihn dann an einer Baustelle in der Offenbachstraße aufgesammelt.