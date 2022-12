Zeugen gesucht : Unbekannte Einbrecher erbeuten Schmuck in Bornheim-Merten

Bornheim Bislang unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus im Bornheimer Stadtteil Merten eingebrochen. Da die Einbrecher flüchten konnten, bittet die Polizei nun um Hinweise.

Am Donnerstag zwischen 9:30 Uhr und 17:10 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Klinkenbergsweg in Bornheim-Merten eingebrochen, teilte die Bonner Polizei am Freitagmorgen mit. Die Täter schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und verschafften sich somit Zugang zu den Wohnräumen. Daraufhin durchsuchten sie die Räumlichkeiten und konnten Schmuck erbeuten. Die Einbrecher flohen mit ihrer Beute unerkannt vom Tatort.