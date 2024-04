100. Jubiläum beim MGV „Liederkranz“ Waldorf „In Freud und Leid zum Lied bereit“

Termine

Das 100. Vereinsjubiläum feiert der Männergesangverein (MGV) „Liederkranz“ Waldorf während des gesamten Jahres. Auftakt ist am Samstag, 20. April, 17 Uhr, mit dem Jubiläumskonzert in der Pfarrkirche Sankt Michael Waldorf in der Hostertstraße. Es treten neben dem MGV auch der Mandolinenkreis Walberberg und der Pianist Max Urfey, Enkel des MGV-Mitglieds und früheren Vorsitzenden Helmut Domnick, auf. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Eingeladen sind alle Waldorfer auch zum Jubiläumsgrillfest am Samstag, 24. August, 18 Uhr, in den Pfarrgarten. Höhepunkt und Abschluss der Festivitäten bildet am Sonntag, 20. Oktober, das 100. Stiftungsfest. Start ist um 10 Uhr auf dem Friedhof in Waldorf, wenn an die Verstorbenen gedacht wird. Die heilige Messe um 11 Uhr wird der MGV musikalisch gestalten. Anschließend findet ein gemütliches Beisammensein für die Aktiven und Fördermitglieder des Chores im Pfarrer Dederichs Haus, Mittelstraße, statt. trs