Unfall in Bornheim Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen und verletzt sich schwer

Dabei fuhr der Motorradfahrer frontal in das abbiegende Auto. Der Zusammenstoß war dabei so stark, dass der 26-Jährige von seinem Motorrad in ein naheliegendes Feld geschleudert wurde. Passanten, die den Unfall beobachteten, leisteten Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen und den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus brachten. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht.